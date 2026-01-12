Chile: cotización de apertura del euro hoy 12 de enero de EUR a CLP

En la jornada de hoy el euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 1.038,89 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% si se compara con los 1.039,35 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una disminución 0,63%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 2,33%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, encadena tres sesiones sucesivas en caída. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a la acumulada en el último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.