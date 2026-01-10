Previsión del clima para mañana en Reston

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera lluvia, principalmente entre las 7 p.m. y la 1 a.m. El cielo estará nublado, con una temperatura mínima alrededor de 38°F (3°C). Habrá vientos ligeros y variables que se convertirán en vientos del noroeste de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) por la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación será del 70%. Se anticipan cantidades de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles.

Clima por la noche

Hay una ligera posibilidad de lluvias y chubascos de nieve entre la 1 p.m. y las 3 p.m. y luego una leve posibilidad de chubascos de nieve después de las 3 p.m. El clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 44 grados. Habrá vientos frescos, con una brisa del oeste de 11 a 16 mph, que aumentará a 18 a 23 mph por la tarde. Se podrían registrar ráfagas de viento de hasta 39 mph.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 9 de enero, 6:52 p.m. EST.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.