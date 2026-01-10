Estos son los multimillonarios que ganaron más dinero este 10 de enero

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

En el mundo de las enormes fortunas, un día basta para cambiarlo todo, así lo demostró la más reciente actualización del listado de los personajes más ricos del planeta.

Los superricos vivieron una serie de movimientos en sus cuentas bancarias: algunos subieron puestos y engrosaron sus cuentas, mientras que otros descendieron del podio con pérdidas millonarias.

Aquí te presentamos quiénes subieron, quiénes bajaron y cuánto dinero se movió en las últimas horas.

Las 10 fortunas más grandes del mundo luego el cierre de mercados hoy

Elon Musk.

Su fortuna: $716.3B.

Cuánto cambió: 0.4%.

Valor del cambio: $3.1B.

Larry Page.

Su fortuna: $266.6B.

Cuánto cambió: 1%.

Valor del cambio: $2.8B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $256.1B.

Cuánto cambió: 1.7%.

Valor del cambio: $4.2B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $246.0B.

Cuánto cambió: 1%.

Valor del cambio: $2.5B.

Mark Zuckerberg es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Ellison.

Su fortuna: $238.2B.

Cuánto cambió: -1.4%.

Valor del cambio: $3.4B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $221.6B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $891.7M.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $190.9B.

Cuánto cambió: 0.8%.

Valor del cambio: $1.5B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $160.7B.

Cuánto cambió: -2.1%.

Valor del cambio: $3.5B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $148.0B.

Cuánto cambió: 0.7%.

Valor del cambio: $1B.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $146.3B.

Cuánto cambió: -0.7%.

Valor del cambio: $988.8M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos hombres de negocios. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Los nuevos millonarios

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, lideran la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 figuras debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Cuáles son los sectores con más multimillonarios

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).