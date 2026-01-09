Valor de apertura del dólar en Canadá este 9 de enero de USD a CAD

El dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 1,39 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,12% comparado con los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,99% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún una bajada del 3,4%.

Respecto de fechas pasadas, suma 11 sesiones consecutivas en valores positivos. La volatilidad de esta semana es de 1,79%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5,01%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en este momento.