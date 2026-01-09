Noticias

República Dominicana: cotización de apertura del euro hoy 9 de enero de EUR a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Tras la apertura el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 73,94 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,12% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 73,86 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una subida 0,25%, por ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 9,17%.

Respecto de días anteriores, suma dos fechas sucesivas en cifras positivas. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es inferior a la cifra lograda para el último año (12,36%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

