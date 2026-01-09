Euro: cotización de apertura hoy 9 de enero en Canadá

El euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso una disminución del 0,08% comparado con los 1,62 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un incremento 0,24%, por lo que en el último año aún conserva una subida del 3,24%.

Si confrontamos el valor con jornadas anteriores, encadena dos fechas seguidas cayendo. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente inferior a los números conseguidos para el último año (5,9%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en este contexto.