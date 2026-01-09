El top de las mejores series de Netflix en Ecuador

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Ecuador

1. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

2. Amor De Oficina (Amor de oficina)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior.. pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

3. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

4. En fuga (Run Away)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

5. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

6. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

7. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

8. Cashman (캐셔로)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

9. El niñero

En un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. No se imagina que él pondrá a prueba sus ideas sobre los roles de género y el amor.

10. SHIBOYUGI: Juegos mortales para ganarse el pan (死亡遊戯で飯を食う)

Yuuki, una chica albina con cicatrices y ojos heterocromáticos, despierta en una mansión con otras cinco jóvenes vestidas de maid. Pronto descubren que están atrapadas en un mortal juego de traición y supervivencia. Pero mientras el pánico se apodera del grupo, Yuuki permanece imperturbable: no es su primera vez jugando.. ni ganando.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.