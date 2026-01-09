Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Canadá

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,35% si se compara con el dato de la sesión previa de 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,21%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un descenso del 3,18%.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, sumó 11 jornadas consecutivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal últimamente.

