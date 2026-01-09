Dólar: cotización de apertura hoy 9 de enero en República Dominicana

El dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 63,48 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,36% comparado con la cotización de la jornada anterior, que fue de 63,25 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,92%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 0,68%.

Analizando este dato con el de días pasados, encadena cuatro sesiones consecutivas en ascenso. La volatilidad referente a estos siete días es de 8,16%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,78%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en este momento.