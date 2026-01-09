Noticias

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CAD

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CAD

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,14% con respecto a los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota una subida 0,45%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 3,46%.

En relación a jornadas previas, invirtió el valor de la jornada anterior, en el que obtuvo una disminución del 0,21%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las series más populares de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más populares de

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10

Las series más vistas en Paramount+ Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Paramount+ para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 9 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar