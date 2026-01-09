Canadá: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a CAD

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,14% con respecto a los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota una subida 0,45%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 3,46%.

En relación a jornadas previas, invirtió el valor de la jornada anterior, en el que obtuvo una disminución del 0,21%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.