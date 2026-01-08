Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Paramount+ Estados Unidos

Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el listado de las películas más vistas en Paramount+ Estados Unidos al corte de este martes 6 de enero.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más populares en Paramount+ en Estados Unidos

1. Un Buen Ladrón (Roofman)

Después de escapar de prisión, el exsoldado y ladrón profesional Jeffrey Manchester encuentra refugio en una tienda Toys "R" Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto mientras planea su próximo movimiento. Sin embargo, cuando se enamora de una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse.

2. A pesar de ti (Regretting You)

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

3. Misión: Imposible - Sentencia final (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como "the Entity".

4. El estudio fotográfico de Nankín (南京照相馆)

Ambientada durante la Masacre de Nankín en 1937, "El Estudio Fotográfico de Nankín" relata la historia de A Chang, un cartero que, para salvar su vida, se hace pasar por un revelador de fotos en un estudio fotográfico controlado por fuerzas japonesas. Mientras desarrolla fotografías para el ejército invasor, secretamente ayuda a un grupo de civiles y soldados chinos refugiados en el estudio. Juntos, enfrentan la brutalidad y atrocidades cometidas por el ejército japonés y arriesgan todo para preservar pruebas visuales de los crímenes de guerra, con la esperanza de que estos documentos eventualmente sirvan para denunciar internacionalmente las atrocidades y mantener vivo el recuerdo histórico. La película, dirigida por Shen Ao y protagonizada por Liu Haoran entre otros, se basa en hechos reales y retrata la lucha por la supervivencia y la resistencia durante uno de los capítulos más oscuros de la historia china.

5. Barron's Cove

6. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

7. The Contractor

Tras ser involuntariamente dado de baja de los marines, James Reed ingresa en una organización paramilitar para apoyar a su familia de la única manera que sabe.

8. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

9. Marte (The Martian)

El astronauta Mark Watney, botánico e ingeniero mecánico, es dado por muerto y queda atrapado en el planeta Marte cuando la tripulación del Ares 3, a causa de una emergencia, debe evacuar su lugar de aterrizaje y regresar a la Tierra. Sin su tripulación, se ve obligado a sobrevivir y encontrar la forma de regresar a la Tierra, antes de que se le agoten los suministros. Mientras sus compañeros astronautas piensan que ha muerto, la N.A.S.A. descubre, a través de un satélite, que sigue vivo y comienza a trabajar sobre su rescate, ocultándoselo al resto de la tripulación.

10. Undisputed III: Redemption

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.