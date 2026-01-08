Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 8 de enero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 8 de enero en Cuba

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 27,97 pesos cubanos al cambio oficial, de manera que implicó un cambio del 0,14% frente al valor de la sesión previa, que fue de 28,01 pesos oficiales, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,8%; aunque en términos interanuales aún mantiene un incremento del 2,86%.

En relación a días pasados, encadenó dos jornadas sucesivas en caída. La volatilidad de esta semana fue claramente inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

