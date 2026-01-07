Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 7 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 7 de enero de EUR a GTQ

El euro cotizó al cierre a 8,95 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,92% si se compara con los 8,79 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota una subida 1,68%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 10,09%.

En relación a jornadas previas, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a la cifra lograda para el último año (17,78%), mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo normal.

Temas Relacionados

GuatemalaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Paramount+ Estados Unidos para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores series de Paramount+

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Hulu, que busca seguir gustando a los usuarios

Hulu Estados Unidos: Estas son

Valor de cierre del euro en Canadá este 7 de enero de EUR a CAD

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 7 de enero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 7 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar