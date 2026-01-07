Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 7 de enero de EUR a GTQ

El euro cotizó al cierre a 8,95 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,92% si se compara con los 8,79 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota una subida 1,68%, de manera que en términos interanuales aún conserva un incremento del 10,09%.

En relación a jornadas previas, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a la cifra lograda para el último año (17,78%), mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo normal.