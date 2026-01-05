Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Chile hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. SENDA BELLAKONA

SINAKA

Cosechar éxitos es sinónimo de SINAKA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada SENDA BELLAKONA, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Botellita De Champange

Cris MJ

El sencillo más reciente de Cris MJ ya se vislumbra como un nuevo clásico. Botellita De Champange entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Pasajero

King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. Pensando Brigido

Cris MJ

El que fuera un exitazo de Cris MJ va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en la sexta posición.

7. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

En séptimo lugar, continúa Comando Estelar de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow.

8. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Daytona

Cris MJ

Daytona de Cris MJ se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Moscow Mule, entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.