Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. FDO

Pooh Shiesty

En primer lugar, continúa FDO de Pooh Shiesty.

2. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas de Ella Langley es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia, interpretado por Taylor Swift, continúa en el tercer lugar de la lista.

4. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el cuarto lugar.

5. Folded

Kehlani

La melodía de Kehlani va en descenso: ya llega al quinto lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 4.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden se estrena hoy en este ranking. El exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. What You Saying

Lil Uzi Vert

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Uzi Vert. Quizás por esto es que What You Saying debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen y Tate McRae. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada What I Want, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Freestyle

Lil Baby

Lo más nuevo de Lil Baby, Freestyle, entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. 30 For 30 (with Kendrick Lamar)

SZA

30 For 30 (with Kendrick Lamar) de SZA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.