Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Estados Unidos

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más vistas en Netflix Estados Unidos. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

1. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

2. Crónicas de Navidad 2

Kate Pierce (Darby Camp), que ahora es una cínica adolescente, se reúne inesperadamente con Santa Claus (Kurt Russell) cuando un misterioso malhechor amenaza con destruir la Navidad para siempre.

3. Cuatro hermanos

Después del asesinato de su madre adoptiva en un atraco, los hermanos Mercer -el impulsivo Bobby (Mark Wahlberg), el seductor Angel (Tyrese Gibson), el padre de familia y hombre de negocios Jeremiah (André Benjamin) y el roquero duro Jack (Garrett Hedlund) - se reúnen de nuevo para aclarar su muerte. Ya en la pista del asesino, no tardan en darse cuenta de que su habitual comportamiento tiene nuevas consecuencias. En este drama de acción basado en la fuerza de los personajes dirigido por John Singleton (Los chicos del barrio, 2 Fast 2 FuriousA todo gas 2) y producido por Lorenzo di Bonaventura (Constantine), cuatro hermanos descubren que les une algo mucho más poderoso que la sangre.

4. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

5. A Cowboy Christmas Romance

6. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. En la linea de fuego (A Line of Fire)

Tras una década como agente secreto del FBI, Jack “Cash” Conry lo dejó todo cuando perdió a su esposa, decidido a volcarse en la crianza de sus dos hijas. Aunque su vida familiar le aporta paz, en el fondo sigue sintiendo la llamada de la acción. Esa oportunidad regresa inesperadamente cuando Jamie, la sobrina de su antiguo compañero, le pide ayuda. Sin quererlo, Cash se verá arrastrado otra vez a un mundo de peligro, corrupción e intriga.

10. La Patrulla Canina: La superpelícula

Cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cachorros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los transforman en ¡Los PODEROSOS CACHORROS! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas se complican cuando Humdinger, el archienemigo de los cachorros que acaba de fugarse de la cárcel, se une a Victoria Vance, una desquiciada científica obsesionada con los meteoritos y forman una alianza para robar los superpoderes y convertirse en supervillanos. Con el destino de Ciudad Aventura al filo del abismo, los Poderosos Cachorros tendrán que detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde y Skye descubrirá que hasta la más pequeña del equipo puede ser la que determine el resultado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.