Estas son las series mas populares para ver en Prime Video Estados Unidos hoy

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video Estados Unidos

1. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

2. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

3. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

4. Oh. What. Fun.

Claire Clauster es el nexo que mantiene unida a su caótica, aunque encantadora familia durante las vacaciones. Pero este año, tras planear una salida especial con ellos, cometen un error y la abandonan sola en casa. Harta y menospreciada, Claire emprende una aventura por su cuenta. Mientras su familia la busca, Claire descubre la magia de una Navidad atípica.

5. Navidad en Candy Cane Lane

Comedia navideña en la que un hombre tiene la misión de ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después de que Chris (Eddie Murphy), sin darse cuenta, haga un trato con una traviesa elfa llamada Pepper (Jillian Bell) para mejorar sus posibilidades de ganar, ella lanza un hechizo mágico donde los 12 días de Navidad cobran vida y causan estragos en toda la ciudad. A riesgo de arruinar las fiestas para su familia, Chris, su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos deben correr contrarreloj para romper el hechizo de Pepper, luchar contra retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos.

6. Navidades blancas

Bob y Phil son dos tipos que acaban de volver de la Segunda Guerra Mundial. Consumados cantantes y bailarines, deciden ganarse la vida haciendo números musicales. Así conocen a una pareja de hermanas dedicadas a lo mismo. Siguiéndolas, van a parar a Vermont, a un hotel que tiene graves problemas financieros. El administrador del hotel resulta ser el antiguo jefe de los muchachos en el ejército y sus líos económicos son urgentes. Tanto como para que Bob y Phil decidan ayudarlo como mejor saben.

7. ¡Qué bello es vivir!

Es la vigilia de Navidad en Bedford falls, NY y George Bailey está planeando suicidarse. Pero un ángel es enviado para detenerle en su intento. Él le enseñará a George las cosas maravillosas de su juventud, cómo salvó la vida de su hermano y la de otros que, gracias a haber conocido a George, son felices. Así, nuestro amigo descubrirá que.. ¡La vida es realmente un tesoro maravilloso que debemos disfrutar!

8. Merv

Cuando su querido perro Merv pierde la chispa tras su separación, Anna y Russ se ven obligados a aceptar el acuerdo de crianza compartida más incómodo del mundo. Con la esperanza de sacar a Merv de su depresión, Russ lo lleva de escapada a Florida, pero Anna aparece inesperadamente. Mientras Merv recupera el ánimo, parece que curar el corazón roto de su perro despierta otras chispas entre ellos.

9. Come See Me in the Good Light

Una historia íntima y alegre que habla del amor frente a la pérdida, en la que les célebres poetas Andrea Gibson y Megan Falley encuentran la fuerza y también el sentido del humor, en el que podría ser su último año juntes.

10. Landman: Un negocio crudo (Landman)

En Texas, matones y multimillonarios intentan hacerse ricos en el negocio del petróleo a medida que las plataformas petrolíferas dominan el estado. El ejecutivo Tommy Norris intenta llevar a su empresa a lo más alto durante el auge del petróleo.

Qué más saber sobre Prime Video

Prime Video es uno de los servicios de video más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.