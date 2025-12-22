Top de películas más vistas en Netflix Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más populares en Netflix Estados Unidos. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. El gran diluvio (대홍수)

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha a vida o muerte en un piso inundado se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

2. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

3. A Cowboy Christmas Romance

4. La Patrulla Canina: La superpelícula

Cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cachorros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los transforman en ¡Los PODEROSOS CACHORROS! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas se complican cuando Humdinger, el archienemigo de los cachorros que acaba de fugarse de la cárcel, se une a Victoria Vance, una desquiciada científica obsesionada con los meteoritos y forman una alianza para robar los superpoderes y convertirse en supervillanos. Con el destino de Ciudad Aventura al filo del abismo, los Poderosos Cachorros tendrán que detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde y Skye descubrirá que hasta la más pequeña del equipo puede ser la que determine el resultado.

5. Asesinato en Mónaco (Murder in Monaco)

Mónaco, 1999: El banquero multimillonario Edmond Safra es encontrado muerto en su ático. El documental examina las intrincadas circunstancias que rodearon el asesinato de este acaudalado financiero.

6. En la linea de fuego (A Line of Fire)

Tras una década como agente secreto del FBI, Jack “Cash” Conry lo dejó todo cuando perdió a su esposa, decidido a volcarse en la crianza de sus dos hijas. Aunque su vida familiar le aporta paz, en el fondo sigue sintiendo la llamada de la acción. Esa oportunidad regresa inesperadamente cuando Jamie, la sobrina de su antiguo compañero, le pide ayuda. Sin quererlo, Cash se verá arrastrado otra vez a un mundo de peligro, corrupción e intriga.

7. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

8. Christmas at the Chalet

Cuando la ex presentadora de televisión y socialité Lex se enfrenta a la posibilidad de pasar la Navidad compartiendo un chalet de lujo con su hijo, su exmarido y su nueva novia, se ofrece voluntaria para trabajar en el chalet y evitar que las cosas se vuelvan demasiado cercanas, mientras documenta cada uno de sus movimientos para una nueva oleada de seguidores que disfrutan de este nuevo capítulo de su vida.

9. Cazadores de fronteras (Border Hunters)

Cuando una sobredosis de fentanilo causa la muerte de un joven estadounidense en México, el exespía Abraham Woodhill se ve envuelto en una misión desesperada para desmantelar los cárteles responsables. Con la ayuda del exagente preso Jake Byrne, el infame “Diablo Blanco”, se desata un juego peligroso entre selvas, pueblos y fortalezas de los cárteles.

10. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.