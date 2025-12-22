Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en España

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Prime Video publicó su lista con las películas más vistas de la semana en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Dímelo bajito

Kamila lo tiene todo controlado: estudios, vida social, su imagen.. Todo excepto el inesperado regreso de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco, tras 7 años de ausencia. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora la vuelta de ambos pondrá el mundo de Kami del revés. ¿Podrán superar los tres el pasado que les une? ¿O explotará todo en mil pedazos una vez más?

2. La sospecha de Sofía

Cuando Daniel recibe una enigmática invitación para conocer a su madre biológica en el Berlín del Este, se convierte en la pieza esencial de un plan secreto de la KGB y su hermano gemelo, Klaus, le roba su identidad. Su esposa, Sofía, empieza a sospechar que la persona que clama ser Daniel no lo es en realidad.

3. Shadow Force

Con una recompensa por sus cabezas, la pareja formada por Omar Sy y Kerry Washington, huye con su hijo para escapar de su antigua organización: una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para liquidarlos.

4. Zona de caza (Hunting Grounds)

Una madre que huye de su marido, relacionado con la mafia, encuentra refugio en casa de un vagabundo llamado Jake, pero cuando los hombres de su marido se acercan, Jake resulta ser más peligroso que cualquiera de los que ella huye.

5. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

6. El último respiro (Last Breath)

La increíble historia real de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, esta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros Duncan (Woody Harrelson) y Dave (Simu Liu) lucharán contra una feroz tormenta y harán todo lo posible por rescatarlo con vida.

7. Oh. What. Fun.

Claire Clauster es el nexo que mantiene unida a su caótica, aunque encantadora familia durante las vacaciones. Pero este año, tras planear una salida especial con ellos, cometen un error y la abandonan sola en casa. Harta y menospreciada, Claire emprende una aventura por su cuenta. Mientras su familia la busca, Claire descubre la magia de una Navidad atípica.

8. The Gentleman

9. La educación de Polly McClusky (She Rides Shotgun)

Tras salir de prisión, Nate debe proteger a su hija Polly de una peligrosa banda que ha puesto precio a sus vidas. Juntos emprenden una huida violenta y desesperada por el desierto, mientras él le enseña a sobrevivir en un mundo brutal. En el camino, padre e hija forjan un profundo vínculo marcado por la redención y el crecimiento mutuo.. Adaptación de la premiada novela de Jordan Harper.

10. Merv

Cuando su querido perro Merv pierde la chispa tras su separación, Anna y Russ se ven obligados a aceptar el acuerdo de crianza compartida más incómodo del mundo. Con la esperanza de sacar a Merv de su depresión, Russ lo lleva de escapada a Florida, pero Anna aparece inesperadamente. Mientras Merv recupera el ánimo, parece que curar el corazón roto de su perro despierta otras chispas entre ellos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.