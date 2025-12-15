Las mejores canciones para escuchar en Apple Chile en cualquier momento y lugar

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo favorito de los escuchas

1. Pasajero

King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes

Lo más nuevo de King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes, Pasajero, entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow. Quizás por esto es que Comando Estelar debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

La nueva producción de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se vende como pan caliente. Pasa del puesto 4 de ayer al 3 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

4. SENDA BELLAKONA

SINAKA

SENDA BELLAKONA de SINAKA se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Daytona

Cris MJ

Daytona, interpretado por Cris MJ, continúa en el quinto lugar de la lista.

6. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

En sexto lugar, continúa La Perla de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la octava posición.

9. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa se ubica en el noveno lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny y Daddy Yankee.

10. DESCONTROL

SINAKA y Easykid

DESCONTROL se estrena hoy en este ranking. El exitazo de SINAKA y Easykid está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.