Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más populares de este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Las canciones favoritas del momento

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Brenda Lee

El tema de Brenda Lee es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.835.446 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

«Jingle Bell Rock», interpretado por Bobby Helms, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.606.524 reproducciones.

3. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.513.096 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. Last Christmas

Wham!

Tras acumular 1.435.229 reproducciones, «Last Christmas» de Wham! se mantiene en cuarto lugar.

5. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

«It's the Most Wonderful Time of the Year», interpretado por Andy Williams, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 1.240.154 reproducciones.

6. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Nat King Cole

Tras acumular 1.224.823 reproducciones, «The Christmas Song (Merry Christmas To You)» de Nat King Cole se mantiene en sexto lugar.

7. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» de Dean Martin sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 1.170.523 reproducciones.

8. Santa Tell Me

Ariana Grande

La melodía de Ariana Grande va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 1.133.624 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 1.089.538 reproducciones.

10. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

«Underneath the Tree» de Kelly Clarkson sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.089.234 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.