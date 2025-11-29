Así se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta

Unos suben, otros caen: así se mueve la élite millonaria (Composición fotográfica infobae)

Ni las enormes fortunas están a salvo de la volatilidad, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

El listado volvió a actualizarse tras una jornada agitada en esta inestable economía internacional: algunos acumularon miles de millones, otros vieron evaporarse una parte importante de su patrimonio.

Aquí los millonarios que ganaron, los que bajaron y cuánto varió cada fortuna en las últimas horas.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $187.3B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $920M.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

La tecnología como impulsora de la riqueza

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).