Taiwan Weighted cerró en terrenos negativos este 11 de noviembre

Jornada bajista para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del martes 11 de noviembre con leves caídas del 0,3%, hasta los 27.784,95 puntos. El índice anotó un máximo de 28.187,70 puntos y un mínimo de 27.784,95 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted acumula una bajada 1,18%; por contra desde hace un año todavía mantiene una subida del 21,19%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,94% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 59,76% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).