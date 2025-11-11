Predicción del estado del tiempo en La Plata para este 11 de noviembre

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para La Plata este martes 11 de noviembre:

El tiempo para este martes en La Plata alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 14 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 10%, con una nubosidad del 38%, durante el día; y del 77%, con una nubosidad del 35%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Apodada como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. durante el año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.