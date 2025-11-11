MOEX Russia Index este 11 de noviembre: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el MOEX Russia Index, que acabó la sesión del martes 11 de noviembre con leves incrementos del 0,5%, hasta los 2.571,27 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 2.576,62 puntos y un mínimo de 2.550,98 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

En los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra una subida 0,01%; aunque en términos interanuales aún acumula una disminución del 4,68%. El MOEX Russia Index se sitúa un 22,7% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 3,81% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.476,79 puntos).

