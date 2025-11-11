En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión positiva para el AEX, que cerró la jornada financiera del martes 11 de noviembre con notables ascensos del 0,99%, hasta los 970,59 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 971,82 puntos y un mínimo de 963,06 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,9%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el AEX anota un incremento 0,14%, de manera que desde hace un año aún conserva un ascenso del 10,99%. El AEX se sitúa un 1,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (982 puntos) y un 21,86% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).