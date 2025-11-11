AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el AEX, que empieza la sesión bursátil del martes 11 de noviembre con incrementos del 0,58%, hasta los 966,63 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas pasadas, el índice encadena dos fechas seguidas en positivo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX registra un descenso 0,27%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 10,54%. El AEX se sitúa un 1,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (982 puntos) y un 21,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.