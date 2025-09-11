Swiss Market sube 0,43% durante arranque de los mercados este 11 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Swiss Market, que comienza la sesión bursátil del jueves 11 de septiembre con leves ascensos del 0,43%, hasta los 12.269,44 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia plana.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market marca una bajada 0,92%; por contra en términos interanuales mantiene aún una subida del 3,03%. El Swiss Market se sitúa un 6,81% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 12,69% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.