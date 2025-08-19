ATX comienza sesión al alza este 19 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el ATX, que inaugura la jornada del martes 19 de agosto con leves ascensos del 0,43%, hasta los 4.799,75 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas pasadas, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, cuando se saldó con una disminución del 1,56%, demostrando que es incapaz de consolidar una clara tendencia recientemente.

Teniendo en cuenta la última semana, el ATX anota un incremento 1,76%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 31,91%. El ATX se sitúa un 0,96% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.846,17 puntos) y un 33,25% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).