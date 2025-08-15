Las 10 películas más populares de Prime Video España para maratonear esta noche

Tráiler de 'Un funeral de locos', la nueva comedia de Manuel Gómez Pereira. (Sony Pictures España)

Semana a semana, Prime Video actualiza su top con las películas más reproducidos en España, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top 10 de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Votemos

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

2. El último encargo (The Pickup)

En EL ÚLTIMO ENCARGO, un retiro de efectivo de rutina da un giro salvaje cuando dos conductores de un camión blindado poco compatibles, RUSSELL (Eddie Murphy) y TRAVIS (Pete Davidson), son emboscados por criminales despiadados liderados por una maestra astuta, ZOE (Keke Palmer), con planes que van mucho más allá del retiro de efectivo. A medida que se desarrolla el caos a su alrededor, el dúo poco probable debe navegar por el peligro de alto riesgo, personalidades en conflicto y un día muy malo que sigue empeorando. (Crédito: Prime Video)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

3. Ángeles del desierto (Dirty Angels)

Un grupo de mujeres soldado se disfrazan de médicas para intentar rescatar a unas adolescentes estudiantes secuestradas por el ISIS y los talibanes.

4. Un funeral de locos

La comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira y producida por Bowfinger International Pictures en coproducción con Sony Pictures International Productions y Esto También Pasará S.L. Ha reunido a más de 90.000 espectadores en su primer fin de semana en cine SOCIEDAD CULTURA DYP COMUNICACIÓN

Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral de locos, donde el caos está servido.

5. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

6. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

7. Ahora o nunca (Fino alla fine)

Sophie es una veinteañera estadounidense que ha vivido aislada del mundo. De vacaciones en Palermo con su hermana, conoce a Giulio y a su grupo de amigos sicilianos en su último día antes de regresar a California. Deseosa de liberarse de un pasado siempre protegida, Sophie se embarca en un romance relámpago con Giulio, pero su aventura no tarda en adentrarse en la peligrosa clandestinidad criminal de Palermo. Atrapada entre el amor y la supervivencia, Sophie se enfrenta a decisiones que cambiarán su vida.

8. Tres mil años esperándote

La Dra. en literatura Alithea Binnie (Tilda Swinton) parece estar feliz con su vida aunque se enfrenta al mundo con cierto escepticismo. De repente, se encuentra con un genio (Idris Elba) que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad. En un principio, Alithea se niega a aceptar la oferta ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos acaban mal. El genio defiende su posición contándole diversas historias fantásticas de su pasado. Finalmente, ella se deja persuadir y pedirá un deseo que sorprenderá a ambos.

9. 65

La película ’65′ se está rodando actualmente. Aún no hay ninguna sinopsis disponible.

10. A Woman

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.