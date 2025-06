Volcán de Fuego: reporte de su actividad y alerta de riesgo este 15 de junio

Las autoridades de Guatemala mantienen constante vigilancia la actividad del volcán de Fuego. (Archivo Infobae)

Ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego y los Colosos de Pacaya y Santiaguito, el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene vigilancia continua para dar a conocer a la población sobre cualquier modificación en las medidas de protección ante una posible emergencia.

Este 15 de junio el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha dado a conocer el más reciente boletín vulcanológico en el que notifica la situación de estos tres importantes volcanes de Guatemala.

El Volcán de Fuego arroja lava fundida caliente y cenizas desde su cráter en Escuintla, Guatemala, el 19 de noviembre de 2018. (AP/Moisés Castillo)

Volcán de Fuego

Actividad: El observatorio del Volcán de Fuego reporta condiciones un favorables para la visualización del cráter debido a la presencia de nubosidad, únicamente se presenta una fumarola de color blanco el cual está compuesto por vapor de agua y otros gases magmáticos, esta se desplaza hacia el suroeste. No se han registrado retumbos ni algún otro sonido asociado a la actividad volcánica. No se descarta la posibilidad de que puedan darse explosiones de características débiles a moderadas durante el día. El viento puede dispersar sedimentos finos los cuales se acumularon luego de la erupción del 5 de junio por lo que puede dispersarse hacia las comunidades cercanas del volcán. Si se presentan lluvias durante el día, el material depositado debido a la erupción del 5 de junio puede ser removido en forma de lahares que incluso podrían bajar calientes, se recomienda no permanecer dentro ni en las cercanías de dichas barrancas ante la presencia de lluvias en el edificio volcánico, seguir las recomendaciones del boletín especial BEFGO-013-2025.

Volcán de Pacaya

Actividad: Se reportan condiciones un poco favorables para la visualización del cráter Mackenney debido a la presencia de nubosidad. Se presentan desgasificaciones débiles las cuales elevan columnas de vapor de agua y otros gases magmáticos, estos son desplazados hacia el suroeste debido a la dirección del viento. No se ha reportado incandescencia. Los sensores sísmicos no registran ningún tipo de actividad relacionada con explosiones o retumbos.

Volcán de Santiaguito

Actividad: El observatorio del Complejo Volcánico Santa María-Santiaguito reporta condiciones atmosféricas favorables para la visualización del Domo Caliente. Se presentan desgasificaciones las cuales pueden elevar columnas de gases magmáticos a alturas de 700 metros sobre el nivel del cráter. Se registran entre 1 a 2 explosiones por hora de características débiles a moderadas las cuales también generan columnas de gases acompañadas de ceniza. Estas son desplazadas hacia el suroeste debido a la dirección del viento, por esta razón se espera caída débil de ceniza fina sobre Monte Bello, Loma Linda, San Marcos Palajunoj y sus alrededores. La actividad se mantiene en un nivel elevado, por lo que existe la posibilidad de que, debido a las explosiones o por efecto de la gravedad, parte del material acumulado colapse y genere flujos piroclásticos de largo alcance hacia el suroeste, sur y sureste. Por estos motivos seguir las recomendaciones descritas en el boletín especial BESAN-002-2025.

Vista del volcán de Fuego desde Puente Las Lajas, Guatemala, el 12 de diciembre de 2018. (AP/Santiago Billy)

¿Cómo actuar ante riesgo volcánico?

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emite estas recomendaciones en caso actividad de los volcanes de Fuego, Pacaya y Santiaguito:

Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.