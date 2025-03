El Inter de Milán consigue la victoria en casa frente al AC Monza 3-2 y asegura el liderato de la Serie A

Hakan Calhanoglu empató el encuentro con un gol al minuto 64 de partido. (REUTERS/Claudia Greco)

Monza no consiguió doblegar a Inter pese a ir ganando por 2 goles de diferencia en los primeros 45 minutos del encuentro, pues el equipo local ganó 3-2 el partido disputado este sábado en el Stadio Giuseppe Meazza.

Inter encaró el partido con la intención de sumar más puntos en la competencia después de empatar 1-1 en el último partido celebrado frente a Nápoles. Respecto al equipo visitante, AC Monza cayó derrotado por 2-0 en el último partido que disputó frente a Torino.

Con este resultado, el equipo local se quedó con el liderato de la Serie A, mientras que Monza ocupó el vigésimo lugar al concluir el partido.

El encuentro arrancó de forma positiva para el once Brianzoli, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador con un tanto de Birindelli a los 32 minutos. Después, una nueva ocasión incrementó el marcador de los visitantes a través de un gol de Keita Baldé en el minuto 44 que establecía el 2-0 a favor de Monza. No obstante, el once negriazul recortó distancias por medio de un gol de Arnautović cerca de la conclusión, en el 46, terminando de esta manera el primer tiempo con un 1-2 en el marcador.

Lautaro Martínez influyó en el autogol que remontó el marcador en favor de los nerazzurri. (REUTERS/Claudia Greco)

En la segunda parte marcó un gol el conjunto local, que puso las tablas con un tanto de Çalhanoğlu a los 64 minutos. Otra vez marcó Inter, que remontó gracias a un gol en su propio arco de Kyriakopoulos a los 77 minutos, cerrando así el enfrentamiento con un marcador de 3-2 en el luminoso.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Inter saltaron desde el banco de suplentes Carlos Augusto, Yann Bisseck, Marcus Thuram, Zieliński y Correa en sustitución de Pavard, De Vrij, Mkhitaryan, Arnautović y Zieliński, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Ganvoula, Stefan Leković, Caprari, Vignato y Brorsson, que saltaron al campo por Dany Mota, Castrovilli, Keita Baldé, Birindelli e Izzo.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a Monza (Izzo), mientras que el equipo local no vio ninguna.

Inter de Simone Inzaghi lidera el torneo con 61 puntos, en lugar de acceso a Champions League, mientras que el conjunto dirigido por Alessandro Nesta se situó en vigésimo puesto con 14 puntos, en posición de descenso a Segunda División.

En la siguiente jornada Inter jugará contra Atalanta fuera de casa y AC Monza disputará su partido contra Parma en casa.

Con información de Omar López