“El demonio en la familia” arrasa en Hulu con impactantes revelaciones sobre la youtuber presa Ruby Franke

Este documental muestra aspectos de lo que ocurrió en el crudo caso de abuso infantil está disponible en Hulu y Disney+. (Disney+)

El documental El demonio en la familia: El caso de Ruby Franke (Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke) se ha convertido en la serie más vista en Hulu Estados Unidos. La producción explora el impactante caso de la influencer de YouTube acusada de abuso infantil, con acceso exclusivo a testimonios de sus familiares más cercanos, quienes por primera vez comparten su versión de los hechos frente a las cámaras.

Además de entrevistas con familiares y vecinos, el documental incluye más de mil horas de material inédito del canal de YouTube de los Franke, lo que ofrece una visión detallada del caso. La serie ha captado la atención del público, consolidándose como el contenido más popular en la plataforma y generando un intenso debate sobre los peligros del mundo digital y la exposición de menores en redes sociales.

El éxito de El demonio en la familia en Hulu refleja el creciente interés por los documentales de crímenes reales y casos mediáticos. La serie lidera el ranking de lo más visto en la plataforma, superando otras producciones de alto perfil, mientras continúa generando reacciones entre la audiencia y especialistas en derechos infantiles.

Las series más populares de Hulu

El demonio en la familia: El caso de Ruby Franke (Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke)

En agosto de 2023, la popular vlogger Ruby Franke fue arrestada por abuso infantil, convirtiéndose rápidamente en una de las historias más comentadas en Estados Unidos. Durante años, el canal de YouTube de los Franke, que documentaba una vida familiar aparentemente feliz y sana, atrajo a casi 3 millones de suscriptores en su momento más álgido. Sin embargo, las familias felices rara vez son lo que parecen.

Las Kardashian

La familia a la que tanto conoces y adoras vuelve con una nueva serie dando acceso pleno a toda su vida. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se exponen ante las cámaras para revelar los secretos que hay tras los titulares.

The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

Un chef de otro nivel, con Gordon Ramsay (Next Level Chef)

En está serie de competencia culinaria, Gordon Ramsay recorre los EE. UU. en busca de chefs para competir por un premio de 250.000 dólares y el título de "Chef del siguiente nivel".

Abbott Elementary

En esta comedia en el lugar de trabajo, un grupo de maestros dedicados y apasionados y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde, a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

Will Trent

Basado en la exitosa serie "Will Trent" de Karen Slaughter. El agente especial Will Trent fue abandonado al nacer y soportó una dura madurez en el abrumado sistema de crianza temporal de Atlanta. Decidido a asegurarse de que nadie se sienta como él, ahora tiene la tasa de eliminación más alta.

Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

The Bachelor

The Bachelor (El soltero) es un espectáculo de telerrealidad estadounidense que debutó en septiembre de 2002 por la cadena ABC. El "reality" gira alrededor de un joven atractivo que será cortejado por 25 mujeres. Este soltero, empieza con un conjunto de "citas en grupo", según las cuales el soltero eliminará gradualmente a las concursantes hasta que sólo queden unas pocas de ellas. En ese momento, se empiezan a tener citas individuales y, con las no eliminadas (la concursante es eliminada al no recibir la rosa), habrá reuniones y citas entre las familias del soltero y las pocas concursantes restantes. Finalmente él deberá elegir una, que se declara ganadora de esa temporada.

After the Flood

Joanna encuentra a un hombre sin identificar muerto en el ascensor de un aparcamiento subterráneo tras una devastadora inundación, la policía supone que quedó atrapado al subir las aguas, pero ella está obsesionada con descubrir qué le ocurrió.

Animal Control

Esta comedia de una sola cámara sigue a un grupo de trabajadores locales de Control de Animales cuyas vidas se complican por el hecho de que los animales son simples, pero los humanos no lo son.

Comando Monster (Creature Commandos)

En esta serie de animación de DC, un equipo secreto de monstruos son el último resorte para misiones que son demasiado peligrosas para los humanos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.