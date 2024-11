¿Cuál es la alternativa en español al Black Friday? Esto dice la RAE

Eventos mercantiles como el “Black Friday” o el “Ciber Monday” surgen para impulsar el cibercomercio. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo del aumento de las compras por internet, a continuación se ofrecen alternativas a algunos de los extranjerismos más usados en este ámbito.

El anglicismo e-commerce puede sustituirse en español por la expresión comercio electrónico. La voz cibercomercio es otra opción, ya que integra el prefijo ciber –, que, según el diccionario académico, ‘indica relación con redes informáticas’.

La expresión comercio móvil, con la que se alude a la compra y venta de bienes y servicios que se llevan a cabo con dispositivos móviles conectados a internet, como tabletas o teléfonos inteligentes, es una alternativa adecuada en español al anglicismo m-commerce .

La expresión Viernes Negro es preferible a Black Friday y puede alternar con otras opciones descriptivas como viernes de descuentos, viernes de ofertas, viernes de compras, por mencionar algunas opciones.

En noviembre de 2011, México impulsó su propio fin de semana de ofertas alrededor del país, al cual se nombró como El Buen Fin. En la actualidad, también se pueden conseguir grandes promociones en línea.

En México está asentada la expresión Buen Fin para designar un fin de semana de noviembre de características similares, concebido para impulsar el comercio mediante ofertas atractivas. A partir de ahí es posible emplear, por analogía, Buen Viernes como alternativa a Black Friday.

El término ciberlunes es adecuado en español para referirse a lo que en inglés se llama Cyber Monday, una jornada en la que los comerciantes lanzan ofertas y promociones para aumentar las ventas por internet y que suele celebrarse el primer lunes después del día de Acción de Gracias.

Aunque en principio debería escribirse con inicial minúscula por no ser ni un nombre propio ni una festividad, puede percibirse como el nombre propio de una campaña comercial, por lo que no resulta inadecuada la mayúscula ( Ciberlunes ).

El término inglés shopaholic , formado por shop (que significa ‘tienda’ o, como verbo, ‘comprar’) y alcoholic , puede sustituirse en español por comprador compulsivo. Para la actividad es posible hablar de compra compulsiva o adicción a las compras.

En psicología se emplea oniomanía (y su variante oneomanía ); de este término especializado se forma oniomaníaco u oniomaniaco (ambas acentuaciones son válidas) para referirse a la persona que sufre de oniomanía.

En inglés, sold out se usa si se han vendido todas las entradas para una película, concierto, etc. y cuando en una tienda no quedan existencias de un determinado producto. Ese concepto puede expresarse en español con la voz agotado o, si se desea ser más específico, con entradas agotadas o artículo agotado , según el contexto.

La expresión mid season sales alude a los descuentos que los comercios y firmas hacen durante algunos días, normalmente entre temporadas. Este periodo no coincide con el de las rebajas clásicas, de modo que, por ejemplo, se pueden comprar artículos más económicos en los meses de marzo y abril sin necesidad de esperar a julio.

En español, rebajas a mitad de temporada o de mitad de temporada son alternativas válidas y preferibles al extranjerismo.

El Diccionario panhispánico de dudas señala que el uso como sustantivo de shopping (centre) es innecesario por existir equivalentes en español como centro comercial o centro de compras . Por el mismo motivo, se aconseja sustituir de shopping por de compras o de tiendas , así como la expresión hacer shopping por ir de compras o ir de tiendas .

Las expresiones reparto o entrega a domicilio son alternativas en español al anglicismo delivery . En algunos países no solo alude al servicio, sino también a la persona que hace las entregas , como en «Detienen al conductor que mató al delivery», que puede reemplazarse por repartidor, recadero, distribuidor o mensajero , según los casos.

Con este último significado se usa en Argentina y Uruguay el término motoquero (‘mensajero o repartidor que va en moto’), mientras que el Diccionario de español dominicano , de la Academia Dominicana de la Lengua, incluye la adaptación al español delíveri .

¿Cuál es la función de la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.