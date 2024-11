Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs Southampton

Brighton and Hove Albion Southampton

El próximo viernes a las 20:00 hora local se jugará el partido de la decimotercera jornada de la Premier League, el cual medirá a Brighton y a Southampton en el The American Express Community Stadium.

Brighton and Hove Albion afronta con optimismo el encuentro para consolidar una racha ganadora tras ganar sus dos últimos partidos 2-1 y 2-1, el primero contra Bournemouth fuera de su campo y el segundo contra Manchester City como local. Desde el inicio de la competencia, los locales han ganado en seis de los 12 partidos jugados hasta la fecha, con 21 tantos a favor y 16 en contra.

En el lado de los visitantes, Southampton no pudo hacer frente a Liverpool en su último partido (3-2), por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en la competencia. Hasta la fecha, de los 12 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League, ha vencido en uno de ellos con un balance de nueve goles marcados frente a 24 encajados.

En cuanto a los resultados como local, Brighton and Hove Albion ha ganado tres veces y ha empatado tres veces en seis partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. Fuera de casa, Southampton tiene un balance de seis derrotas en seis encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa de Brighton and Hove Albion y los resultados son de tres derrotas y dos empates para los locales. A su vez, el conjunto local acumula una racha de dos encuentros seguidos sin perder en casa frente a Southampton. El último enfrentamiento entre Brighton y Southampton en este torneo se disputó en mayo de 2023 y concluyó con un resultado de 3-1 a favor de los locales.

Analizando la tabla clasificatoria de la Premier League se puede ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de 18 puntos con respecto a Southampton. El equipo de Fabian Hürzeler llega al encuentro en quinta posición y con 22 puntos antes del encuentro. Por su lado, los visitantes cuentan con cuatro puntos y ocupan la vigésima posición en el torneo.