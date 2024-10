Evangelio: estas son las lecturas de este 4 de octubre

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de este viernes, dados a conocer por la propia Iglesia Católica.

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, la Iglesia Católica actualiza las lecturas y el evangelio del día diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro de Job

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5

El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo:

"¿Acaso alguna vez en tu vida

le has dado órdenes a la mañana

o le has señalado su lugar a la aurora,

para que ciña a la tierra por los bordes

y sacuda de ella a los malvados;

para que ponga de relieve sus contornos

y la tiña de colores como un vestido;

para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas

y acabe con el poder del hombre criminal?



¿Has llegado hasta donde nace el mar

o te has paseado por el fondo del océano?

¿Se te han franqueado las puertas de la muerte

o has visto los portones del país de los muertos?

¿Has calculado la anchura de la tierra?

Dímelo, si lo sabes.



¿Sabes en dónde vive la luz

y en dónde habitan las tinieblas?

¿Podrías conducirlas a su morada

o enseñarles el camino de su casa?

Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido

y el número de tus años sería incontable''.



Job le respondió al Señor:



"He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder?

Me taparé la boca con la mano.

He estado hablando y ya no insistiré más;

ya no volveré a hablar".

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 10, 13-16

En aquel tiempo, Jesús dijo: "¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo".



Luego, Jesús dijo a sus discípulos: "El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

