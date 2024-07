K-pop en España: Stray Kids y Jimin entre los favoritos en el top 10 de iTunes

Integrantes de Stray Kids durante la filmación de su Mixtape Time Out. (FOTO: JYP Entertainment)

El K-Pop, un género musical nacido en Corea del Sur, ha conquistado audiencias a nivel mundial con su mezcla de melodías pegajosas, coreografías impresionantes y producciones visuales impactantes. Desde sus inicios en los años 90 con grupos pioneros como Seo Taiji and Boys, el K-Pop ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global que trasciende barreras culturales y lingüísticas.

En iTunes España, el Top 10 de K-Pop refleja la influencia y popularidad de este género en el mercado local. A continuación, presentamos los artistas y canciones que actualmente dominan las listas.

Top 10 de K-pop en España

1.- Chk Chk Boom de Stray Kids

2.- Who de Jimin

3.- XO (Only if you say yes) de ENHYPEN

4.- Heaven de TAEYON

5.- Rockstar de LISA

6.- If I’m S, Can You Be My N? de TWS

7.- Sticky de Kiss Of Life

8.- Cosmic de Red Velvet

9.- FOREVER de Baby Monster

10.- Boom Boom Bass de RIIZE

El impacto global del K-Pop no se limita a la música; también abarca moda, cinematografía y estilos de vida, influyendo en jóvenes de todo el mundo. Los fans, conocidos como “K-Poppers”, son una parte fundamental de este fenómeno, apoyando a sus ídolos con una lealtad inquebrantable y creando una red global de seguidores que comparten su pasión.

El K-Pop ha logrado trascender fronteras, y su presencia en las listas de iTunes España es solo una muestra de su alcance y popularidad mundial.

Historia del K-pop

Jimin, del grupo de K-Pop BTS, posa durante una sesión fotográfica antes del desfile de la colección de moda masculina Otoño/Invierno 2023-2024 de Dior durante la Semana de la Moda Masculina en París, Francia, el 20 de enero de 2023. (REUTERS/Yiming Woo)

El K-Pop, abreviación de Korean Pop, tiene sus raíces en la década de los 90, cuando grupos como Seo Taiji and Boys comenzaron a experimentar con diferentes estilos musicales, fusionando la música tradicional coreana con géneros occidentales como el rap, el rock y el techno. Este grupo es considerado el pionero, marcando el inicio de la modernización de la música surcoreana. La industria musical de Corea del Sur vio el potencial de esta fusión y comenzó a invertir en el desarrollo de talentos, creando un sistema de entrenamiento intensivo para futuros ídolos.

En los años 2000, el K-Pop comenzó a expandirse más allá de Asia, gracias a internet y plataformas como YouTube. Grupos como TVXQ, Super Junior y Wonder Girls abrieron el camino para que la música coreana se globalizara. Las agencias de entretenimiento surcoreanas, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, jugaron un papel crucial en esta expansión, desarrollando estrategias de marketing innovadoras y produciendo vídeos musicales que capturaron la atención de audiencias internacionales.

El impacto del K-Pop alcanzó su punto máximo en la década de 2010 con el éxito global de artistas como BTS y BLACKPINK. BTS, en particular, ha sido un fenómeno sin precedentes, consiguiendo multitud de premios internacionales y colaborando con artistas de renombre mundial. El grupo ha roto barreras lingüísticas y ha marcado un hito en la historia de la música, siendo los primeros artistas coreanos en encabezar las listas de Billboard en los Estados Unidos. Esta globalización del K-Pop ha recalibrado la influencia cultural de Corea del Sur, impulsando no solo la música, sino también la moda, el cine y la televisión coreana en todo el mundo.