Fiorentina gana 3-2 en el feudo de Atalanta

Atalanta 2 - 3 Fiorentina

Fiore jugó y ganó 3-2 como visitante el partido del pasado domingo en el Atleti Azzurri d'Italia.

Atalanta llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Torino en su feudo (3-0) y el otro frente a Lecce a domicilio (2-0) y con una racha de seis victorias consecutivas en la competición. En el lado de los visitantes, Fiorentina venía de vencer 3-2 fuera de casa a Cagliari en el último partido celebrado.

Con este buen resultado, el conjunto florentino es octavo, mientras que Atalanta es cuarto al terminar el encuentro.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de modo inmejorable para la escuadra visitante, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al gol de Andrea Belotti en el minuto 6. Pero posteriormente el once bergamasco logró el empate a través de un gol de Lookman en el minuto 12. No obstante, el once florentino se adelantó en el luminoso poniendo el 2-1 con un tanto de Nicolás González en el minuto 19. Sin embargo, Atalanta empató gracias a un gol de Scalvini en el minuto 32. Se puso en cabeza Fiorentina mediante un nuevo gol de Andrea Belotti, que lograba de este modo un doblete en las postrimerías, en el 46. Tras esto, el primer periodo finalizó con un marcador de 3-2.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 3-2.

Los entrenadores de ambos equipos decidieron usar todos los cambios disponibles. En Atalanta entraron Scamacca, Miranchuk, Touré, Djimsiti y Hateboer en sustitución de Lookman, Emil Holm, De Ketelaere, Rafael Tolói y Scalvini, mientras que Fiore dio entrada a Kouamé, Gino Infantino, Ikoné, Barák y Faraoni por Castrovilli, Alfred Duncan, Lucas Beltrán, Kayode y Nicolás González.

En el encuentro hubo un total de dos tarjetas amarillas solamente para el equipo florentino. En concreto, el árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Martínez Quarta y Luca Ranieri.

Con 60 puntos, Fiorentina se ubicó en el octavo puesto de la tabla clasificatoria al concluir el partido, mientras que Atalanta se situó en cuarto lugar con 69 puntos, con un puesto de acceso a Champions League.