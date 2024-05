Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público colombiano

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video Colombia:

1. Beekeeper: El protector

La brutal campaña de venganza de Adam Clay (Jason Statham) adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como "Beekeeper".

2. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

3. Elevator Game

Ryan, un adolescente socialmente torpe, descubre que la noche en que desapareció su hermana, ella había jugado al "Juego del Ascensor", un ritual que se celebra en un ascensor y en el que los jugadores intentan viajar a otra dimensión siguiendo unas reglas que pueden encontrarse en Internet. Ignorando las advertencias, decide seguirla y encontrarla.

4. Nahir

Basado en uno de los casos policiacos más conmovedores de crímenes reales en Argentina en los últimos años. En 2018, Nahir Galarza, de 19 años, (Valentina Zenere), se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país. Fue acusada y condenada por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo. La historia dio un giro cuando acusó a su padre, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino, lo que fue rápidamente descartada por el sistema de justicia.

5. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

6. Operación Fortune: El gran engaño

La historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

7. Freelance

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba). En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

8. Secretos de un escándalo

Veinte años después de que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) y su joven marido Joe escandalizara al país, con sus hijos a punto de graduarse en el instituto, se va a rodar una película sobre su historia. La actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie, a la que va a interpretar en la película, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior.

9. Legado de sangre

Un exagente de las Fuerzas Especiales se mete en el inframundo criminal para evitar que le quiten a su único hijo.

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.