Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 9 de marzo

La Misa, el acto de cultomás importante de la Iglesia Católica, es conocida por realizarse todos los fines de semana, sin embargo, no es el único día.

En la gran mayoría de las parroquias del mundo de esta religión se realiza esta celebración eclesiástica entre semana, casi todos los días. La constancia de esta celebración puede cambiar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de la Iglesia.

Es por eso que diariamente el Vaticano publica la versión actualizada de la palabra. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura de la profecía de Oseas

Os 6, 1-6

Esto dice el Señor:

"En su aflicción, mi pueblo me buscará

y se dirán unos a otros: 'Vengan, volvámonos al Señor;

él nos ha desgarrado y él nos curará;

él nos ha herido y él nos vendará.

En dos días nos devolverá la vida,

y al tercero, nos levantará

y viviremos en su presencia.



Esforcémonos por conocer al Señor;

tan cierta como la aurora es su aparición

y su juicio surge como la luz;

bajará sobre nosotros como lluvia temprana,

como lluvia de primavera que empapa la tierra'.



¿Qué voy a hacer contigo, Efraín?

¿Qué voy a hacer contigo, Judá?

Su amor es nube mañanera,

es rocío matinal que se evapora.

Por eso los he azotado por medio de los profetas

y les he dado muerte con mis palabras.

Porque yo quiero misericordia y no sacrificios,

conocimiento de Dios, más que holocaustos".

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 18, 9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás:"Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias'.El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador'.Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido''.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

