Qué series de Netflix Estados Unidos son las más populares

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

2. Mike Epps: Ready to Sell Out

3. ¿Puedo contarte un secreto?

Las vidas de tres mujeres cambian para siempre cuando un acosador se infiltra en sus cuentas de redes sociales. Pero ellas no son ni mucho menos sus únicas víctimas.

4. Resident Alien

La historia sigue a Harry, un extraterrestre que aterriza en la Tierra y se hace pasar por un médico humano de un pequeño pueblo. Al llegar con una misión secreta para matar a todos los humanos, Harry comienza a vivir una vida simple Pero las cosas se ponen un poco difíciles cuando se ve obligado a resolver un asesinato local y se da cuenta de que necesita asimilarse a su nuevo mundo. Mientras lo hace, comienza a luchar con el dilema moral de su misión y a plantearse las grandes preguntas de la vida como: “¿Vale la pena salvar a los seres humanos?” y “¿Por qué doblan la pizza antes de comerla?”

5. One Day (Siempre el mismo día)

Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, el 15 de julio de 1988. Ella es una chica de clase trabajadora que sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Él es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante los siguientes veinte años, las vidas de ambos se cruzan y separan, su amistad se debilita o se refuerza y comparten la risa y el romance, el dolor y la alegría. Pero por fin, un día, ambos se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba delante de ellos.

6. Warrior

Drama ambientado en el mundo de las artes marciales mixtas. Un veterano de Vietnam (Nolte) abandona el boxeo para trabajar en una fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento en que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a su hijo más joven (Tom Hardy) para que participe en un torneo de artes marciales, en el que se enfrentará a su hermano mayor (Joel Edgerton).

7. The Tourist

Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja llevar por la atracción del romance, pero en poco tiempo él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intriga y peligro.

8. Griselda

Narra la vida de Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la combinación letal de encanto y salvajismo insospechado de Blanco la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la "Viuda Negra".

9. El show de Vince Staples

El actor y rapero Vince Staples, famosillo y medio rico, se enfrenta a las sorpresas y desafíos de la vida cotidiana en Long Beach, California.

10. Taylor Tomlinson: Have It All

Taylor Tomlinson reflexiona sobre cómo lograr el equilibrio perfecto entre trabajo y amor a pesar de la ansiedad y el insomnio y se pregunta si realmente se puede 'tenerlo todo'.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

