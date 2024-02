Cuáles son los Mangas más populares de esta semana

Conoce cuáles son las novelas gráficas más populares en la plataforma de Manga Plus (Facebook shonenjump.com)

El Manga es una novela gráfica con una larga y rica historia, tiene su origen en Japón y en los últimos años se ha logrado posicionar internacionalmente gracias a obras como Naruto, One Piece y Slam Dunk, entre otros.

Las tramas sorprendentes y los increíbles dibujos de los mangakas —nombre que recibe el creador de la novela gráfica— cautivan a lectores de diferentes partes del mundo que buscan historias fuera de lo cotidiano. En el mundo de estos “cómics” se abordan diferentes temas como deportes, acción, amor, humor y comedia.

Manga Plus by Shueisha es una plataforma digital que tiene presencia en varios países y cuenta con un diverso catálogo de mangas en diferentes idiomas disponible para todo tipo de lectores. La página cuenta con un ranking con los mangas más leídos, si no sabes qué leer este día acá te compartimos las historias más populares:

Los Mangas más leídos

Sakamoto Days es una de las historias que más ha cautivado a los lectores en los últimos meses, regularmente se le puede ver liderando el ranking (Facebook shonenjump.com)

1.- Sakamoto Days / Yuuto Suzuki

Taro Sakamoto era conocido como el sicario más fuerte, temido por los villanos y un ejemplo a seguir para el resto de sicarios. Sin embargo, un día... ¡Se enamoró! Se retiró, se casó, se convirtió en padre y... ¡Engordó! Ahora es un hombre regordete que lleva una tienda. Sin embargo, ¡su verdadera identidad es la de un asesino legendario! Como padre de una niña, deberá proteger a su familia y su vida cotidiana de los inminentes peligros.

2.- Jujutsu Kaisen / Gege Akutami

Yuuji Itadori, un estudiante de secundaria, que posee una rara habilidad física, pasa sus días visitando a su abuelo que se encuentra hospitalizado. Pero un día, espíritus malditos que duermen en su escuela, se liberan y aparecen criaturas fantasmas. A pesar de ello, Yuuji entra al complejo escolar para salvar a sus compañeros.

3.- La Caja Azul / Kouii Miura

El instituto Eimei es un centro con un importante programa de deportes. Taiki Inomata, del club de bádminton masculino, está enamorado de Chinatsu Kano, una estudiante de un curso superior que está en el equipo femenino de baloncesto. La observa entrenar cada mañana desde muy temprano en el gimnasio. Un día primaveral, su relación da un giro y consiguen acercarse el uno al otro.

4.- Witch Watch / Kenta Shihohara

Morihito es un joven con el poder de un demonio al que se le ha encomendado la tarea de ser el espíritu familiar de Nico, una joven aprendiz de bruja y amiga de la infancia, con el añadido de que, además, vivirán bajo el mismo techo.¡¡Empiezan días difíciles y misteriosos llenos de embrollos provocados por la magia de Nico!!

5.- Akane-banashi / Yuki Suenaga y Takamasa Moue

Akane-banashi cuenta la historia de la adolescente Akane Oaski que busca vengar a su padre obteniendo el rango más alto en rakugo (Facebook shonenjump.com)

El rakugo es la cumbre de la narración oral, donde todo se expresa únicamente con el cuerpo y las palabras. Shinta Arakawa y su hija Akane han sido cautivados por esta maravillosa forma de entretenimiento clásico. Akane presencia de primera mano cómo su padre lucha por aprobar el examen de promoción a Shin’uchi y decide seguir sus pasos en el mundo del rakugo.

6.- Undead + Unluck / Yoshifumi Tozuka

Ante la desafortunada chica preparada para acabar con su vida, aparece un chico zombie en busca de la muerte. Un héroe picaresco malvado, violento y desnudo llega a la Jump.

7.- Héroe Fugitivo / Yusei Matsui

¡Yuusei Matsui, autor de Assassination classroom y Nogami Neuro, el detective demoníaco vuelve a Jump, esta vez con una manga histórico perfecto para huir de la realidad! En Kamakura, durante la época Muromachi, hubo un joven que escapó. Esta es la historia jamás contada de Tokiyuki Houjou.

8.- Kagurabachi / Takeru Hokazono

Chihiro, un joven con aspiraciones de convertirse en un forjador de espadas, entrena todos los días bajo la tutela de su padre, un forjador de gran renombre. Mientras su padre es de naturaleza bromista, Chihiro es más reservado. Juntos, creían que sus días llenos de risas durarían eternamente, hasta que un día, la tragedia irrumpe en sus vidas, tiñéndolas de sangre. El ardor se enciende en el corazón de Chihiro, impulsándolo a empuñar su espada en busca de venganza.

9.- La misión de la familia Yozakura

Asano Taiyo es un estudiante de secundaria extremadamente tímido. La única persona con la que se atreve a hablar es Mutsumi Yozakura, su amiga de la infancia. Sin embargo, ¡Mutsumi en realidad pertenece a una poderosa y peculiar familia de espías! Además, es continuamente hostigada por su hermano mayor, Kyoichiro, quien está obsesionado con protegerla.

10.- One Piece / Eiichiro Oda

Esta es la gran Era Pirata. Gold Roger, el legendario “Rey de los piratas” ha dejado el “One Piece” - su legendario Tesoro - escondido en una zona del mundo llamada “GRAND LINE” y los piratas más fuertes compiten por hallarlo. Un niño llamado Luffy idolatraba a los piratas, en especial a Shanks, el líder de una tripulación que visitó su villa. Un día, por accidente, Luffy comió una “fruta del diablo” del botín de Shanks. Gracias a esa fruta, su cuerpo se ha vuelto de goma pero nunca podrá nadar. El día que los piratas abandonaron la villa, Shanks le obsequió a Luffy su mas preciada posesión: su sombrero de paja. Diez años han pasado desde ese día y Luffy ha salido al mar buscando convertirse en el nuevo “Rey de los piratas”.

¿Qué es Weekly Shonen Jump?

One Piece es el manga que más copias ha vendido en la historia de la revista Weekly Shonen Jump (EFE/Eiichiro Oda/Shueisha Toei Animation)

Las historias que conforman este ranking pertenecen a la revista Weekly Jump, medio que se convirtió en el referente en el mundo de los mangas por las obras que han publicado en sus páginas: Naruto, Slam Dunk, Demon Slayer, Jojo’s Bizarre Adventure y Súper Campeones, por mencionar algunos.

Estas novelas gráficas destacan por sus escenas de acción y una gran dosis de comedia. El término “Shonen” se utiliza en el manga y anime para hacer referencia al público masculino joven al que está dirigido, así como “Shojo” que es el equivalente femenino.

Algunas de las obras que son publicadas en esta revista dan el salto a la pantalla chica en formato animado. Los animes regularmente tienen el mismo éxito que en el formato manga.

Dragon Ball es la saga más rentable de la revista pues con 42 volúmenes logró vender más de 300 millones de copias; One Piece es el manga top de la revista, ha vendido más de 516 millones de copias y continúa su emisión.