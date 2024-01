Ranking actualizado de los 10 K-dramas más populares en Netflix para ver el fin de semana

Cielo para dos es un programa donde solteros se pueden conocer y analizar si pueden tener una relación trascendental. (Netflix)

Los K-dramas, o dramas coreanos, han experimentado un auge global en popularidad, y Netflix, la plataforma de streaming, ha jugado un papel clave en su difusión internacional. Ahora los usuarios pueden acceder fácilmente a estas historias que pueden ser románticas, de comedia y hasta de acción, sin tener que recurrir a opciones complejas.

Los espectadores de diferentes países han quedado cautivados por sus tramas únicas, personajes complejos y producciones de alta calidad. Con una creciente biblioteca de estos dramas, Netflix ofrece una amplia gama de historias románticas, satisfaciendo así a una audiencia que busca contenido innovador.

Las series más populares en Corea del Sur

1.- Cielo para dos

Varados y listos para mezclarse, solteros coquetos buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar en parejas para noches de citas románticas en el paraíso.

Cielo para dos - temporada 3 - Netflix

2.- El monstruo de la vieja Seúl

En la primavera de 1945, en una sombría era de amarga oscuridad, un joven y una mujer luchan por sobrevivir mientras combaten monstruos nacidos de la codicia humana.

Los actores Han So-hee como Yoon Chae-ok y Park Seo-jun como Jang Tae-sang en la serie de ficción Gyeongseong Creature. (Lim Hyo Sun/Netflix © 2023)

3.- Mi final feliz

Seo Jae-won, quien sufrió una infancia desafortunada, se convierte en una CEO ambiciosa y decidida que persigue el éxito. Pero cuando su obsesión se sale de control, intenta escapar de sus deseos poco saludables, pero su esposo, un diseñador y profesor universitario, se ve arrastrado en el proceso.

K-drama My Happy Ending, esteralizada por Jang Na-ra, Son Ho-jun, So Yi-hyun y Lee Ki-taek. (Especial)

4.- De vuelta en Samdal‑ri

Después de sufrir una caída en desgracia, una fotógrafa regresa a su ciudad natal y se encuentra con su amigo de la infancia, reavivando un romance inconcluso.

De vuelta en Samdal‑ri (Créditos: Netflix)

5.- Entre él y ella

Cuenta una historia realista de romance entre jóvenes que vagan en el amor y el aburrimiento, quienes se enfrentan delante del ascensor de un hotel en la noche de su séptimo año de relación.

K-drama de romance Between Him and Her, estelarizado por Donghae, Lee Sul, Lim Jae-hyeok y Yoon Ye-joo. (Archivo)

6.- Mi adorable demonio

Un demonio llamado Jeong Gu-won es superior a los humanos en todos los aspectos, pero cuando pierde sus poderes, tendrá que trabajar con una heredera de chaebol llamada Do Do-hee para recuperarlos, y en este proceso comienza a florecer el romance.

"Mi adorable demonio" se estrenará en Corea del Sur el 24 de noviembre, mismo día en el que llegará a la plataforma de Netflix. (Créditos: Netflix)

7.- Aventura por accidente

Kian84 eligió su propio camino para encontrar su verdadero tras sentirse atrapado en la misma rutina durante más de diez años. Por una feliz coincidencia, Kian84 viaja a Sudamérica, al otro lado del mundo, con solo una mochila. Se une a él el actor Lee Si Eon, quien mostró un maravilloso compañerismo en Home Alone, y Pani Bottle, una YouTuber con más de 1.36 millones de suscriptores.

La serie surcorena muestra las aventuras de un joven que se cansó de la misma rutina por una década. (Especial)

8.- Como flores de arena

Kim Baek-du, un ex prodigio de ssireum, y Oh Yoo-kyung, un ex jefe de callejón, se reencuentran después de 20 años en su ciudad natal.

La serie romántica está estelarizada por Jang Dong-yoon, Lee Joo-myung. (Especial)

9.- Happiness

Un nuevo tipo de virus mortal se propagó por toda la ciudad, y el apartamento donde viven personas de diferentes clases sociales está sellado. Con el miedo al virus y los conflictos entre las diferentes clases, los residentes tienen que sobrevivir en la nueva vivienda.

El k-drama Happiness muestra la historia de diferentes personajes que deben quedarse dentro de un mismo domicilio tras la declaración de una emergencia. (Archivo)

10.- El inspector secreto y Joy

Un inspector real secreto trabaja como un funcionario encubierto para investigar las provincias locales y exponer la corrupción. Se une a una mujer que busca la felicidad divorciándose de su esposo actual. El dúo luego emprende un gran plan para descubrir la verdad.

Los inspectores deberán revelar los secretos reales mientras pasan desapercibidos. (Archivo)

En pocos años los K-dramas ampliaron su público, llegando a gustarle a todo tipo de personas, sin duda, un ejemplo de ello fue la producción de Netflix El Juego del Calamar (Squid Game) que tuvo grandes niveles de audiencia en diferentes países y todo un referente actual de los programas surcoreanos.