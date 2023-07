K-drama para maratonear este fin de semana: Sabor Personal

Sabor personal es un título clásico de los K-dramas protagonizado por Lee Min Ho y Son Ye Jin. (Viki)

Los K-dramas, también conocidos como dramas coreanos y erróneamente llamados doramas (pues éstos últimos son los de origen japonés), son series de televisión producidas en Corea del Sur y que en los últimos años han tenido gran popularidad en el resto del mundo.

Famosos por tener un estilo distintivo, una narrativa cautivadora y una amplia variedad de géneros que van desde el romance y la comedia hasta la fantasía y el thriller, suelen ser de pocos episodios (16 en promedio) de entre 30 y 60 minutos de duración.

Aunque originalmente suelen emitirse en cadenas de televisión coreanas, su gran éxito ha hecho que plataformas de streaming internacionales ―como Netflix o Disney Plus― apuesten por estas producciones no sólo integrándolas a su catálogo, sino también invirtiendo en ellas para crear nuevas series. De igual forma hay sitios de transmisión especializados en K-dramas y otros productos asiáticos como Viki.

Entre los factores que han influido para que los K-dramas hayan aumentado su popularidad a nivel mundial están sus tramas emocionantes y bien desarrolladas que mantienen a los espectadores enganchados. Muchas se basan en webtoons, novelas o leyendas coreanas, lo que les da un toque único.

Este tipo de títulos también tienden a ser de alta calidad, aunque uno de los motivos principales de su popularidad son los actores y actrices que aparecen en ellos, pues debido a su fama muchas veces determinan si un título tendrá éxito de entrada, generando muchas expectativas entre la población.

Asimismo, más allá de los K-dramas de amor con temáticas clásicas como el romance entre una persona pobre y una millonaria, también se pueden encontrar dramas médicos, thrillers psicológicos, escolares, fantasía, terror, época, acción y aventuras, crímenes, comedia y más.

De qué trata Sabor Personal

Personal Taste es un K-drama de comedia romántica. (MBC)

Año: 2010

Episodios: 16 episodios

Géneros: comedia romántica y drama

Calificación en Viki: 9.3

Sabor Personal (Personal Taste) aborda la vida de Park Kae In, una impulsiva y torpe diseñadora de muebles, que lleva muchos años con su novio Han Chang Ryul, quienes de pronto terminan. Luego Kae In es invitada a la boda de su amiga y compañera de piso buena Kim In Jee y se horroriza al descubrir que el marido es nada menos que Chang Ryul. Cuando por fin se encuentra cara a cara con ellos, la ceremonia de la boda estalla y se transforma en un caos total, finalizando con el corazón roto de Kae In.

Por otro lado esta Jeon Jin Ho, un arquitecto en busca de ganar un proyecto para la construcción del Dam Art Center, operado por el padre de Chang Ryul. Tras conocer a Kae In, Jin Ho se hace pasar por gay para tener acceso a la casa, ya que ella maneja información importante para él y su proyecto. No obstante, al pasar el tiempo, la misión secreta de Jin Ho, se sale de camino al enamorarse de Kae In y tendrá que poner en riesgo su proyecto o su corazón.

Protagonistas: Lee Min-ho, Son Ye-jin, Kim Ji-suk y más.

El impacto de los K-dramas

K-drama "King the land". (Netflix)

Los K-dramas han tenido un impacto significativo en la sociedad y han contribuido a la difusión de la cultura surcoreana en el extranjero, lo que también ha ayudado positivamente a la economía de país, especialmente en lo relacionado a las importaciones de productos de entretenimiento y en las cifras del turismo, pues hoy en día los amantes del hallyu sueñan con visitar esos hermosos paisajes, sitios históricos y atracciones.

La creatividad de escritores, directores, el talento de actores y actrices han ido construyendo una buena reputación sobre la industria del entretenimiento en Corea del Sur en el extranjero, lo que a su vez ha impulsado el intercambio cultural.

En Latinoamérica, por ejemplo, las historias de estas producciones televisivas han logrado crear una conexión con los espectadores, quienes logran identificarse fácilmente con las temáticas, los personajes y sus experiencias. Al mismo tiempo, el hecho de que la mayoría de estas series estén menos enfocadas a mostrar escenas de sexo, desnudos o violencia, también es un factor que influye.

Las redes sociales y las plataformas de streaming han facilitado el acceso a los latinoamericanos, lo que ha hecho que haya una gran base de fans pendientes de ver el próximo drama de su actor favorito o del título que promete ser el mejor del año.