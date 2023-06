Películas para ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Hulu, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Hulu Estados Unidos:

1. Flamin'Hot: La historia de los Cheetos picantes

La inspiradora historia de Richard Montañez, el conserje de Frito Lay que usó su legado y costumbres mexicoamericanos para convertir los famosos Cheetos picantes en un aperitivo que revolucionó el sector alimentario y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop mundial.

2. Murder at Yellowstone City

Un ex esclavo que llega a la ciudad de Yellowstone, Montana, una antigua y desolada ciudad próspera que ahora está en declive, en busca de un lugar al que llamar hogar. Ese mismo día, un buscador local descubre oro y es asesinado.

3. Niños grandes

Después de muchos años, su antiguo entrenador de basquet muere y cincos amigos deciden pasar un fin de semanas -ahora con sus respectivas familias- en la casa donde celebraron, antaño, el campeonato.

4. The Devil Conspiracy

La compañía de biotecnología más popular del mundo ha descubierto que puede clonar a las personas más influyentes de la historia de entre los muertos. Ahora, están subastando clones de Miguel Ángel, Galileo, Vivaldi y otros por decenas de millones de dólares a los ultraricos del mundo. Pero cuando roban la Sábana Santa de Turín y clonan el ADN de Jesucristo, se desata el infierno.

5. Niños grandes 2

Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde tanto él como sus amigos se criaron. En esta ocasión, los adultos serán quienes reciban toda una lección de sus propios hijos.

6. ¡Shazam! La furia de los dioses

Secuela de la película de 2019 '¡Shazam!'.

7. El día de mañana

Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Hall advierte a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan demasiado tarde: una serie de anómalos fenómenos climáticos empiezan a producirse en distintas partes del globo. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca del inminente cambio climático, su hijo Sam y sus amigos se encuentran atrapados en Nueva York, a donde han ido para participar en un concurso académico entre institutos.

8. Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Michelangelo, Donatello, Leonardo y Raphael regresan junto con April O’Neil (Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) y un nuevo vigilante enmascarado, Casey Jones (Stephen Amell), para combatir a unos villanos aún más malignos y poderosos. El súper villano Shredder escapa de prisión y une sus fuerzas con el científico loco Baxter Stockman (Tyler Perry) y sus dos secuaces, Bebob (Gary Anthony Williams) y Rocksteady (la súper estrella de la WWE Stephen Sheamus Farrelly), para llevar a cabo un diabólico plan para conquistar el mundo. Mientras las Tortugas se preparan para enfrentarse a Shredder y su banda, tendrán que luchar también con un nuevo enemigo, incluso más poderoso y también con intenciones malignas: El General Krang.

9. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

10. Black Mass: Estrictamente criminal

En el sur de Boston, en la década de 1970, el agente del FBI John Connolly (Joel Edgerton) convence al mafioso irlandés James “Whitey” Bulger (Johnny Depp), un delincuente recién salido de la cárcel, para que colabore con el FBI y elimine a un enemigo común: la mafia italiana. El drama cuenta la historia de esa nefasta alianza que provocó una espiral fuera de control, permitiendo a Whitey escapar del ámbito de la ley, consolidar su poder y convertirse en uno de los más implacables y poderosos gángsteres de la historia de Boston.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas; fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año Disney adquirió 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% a Hulu; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

