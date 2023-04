La ventaja del partido de ida fue para Remo

Por la llave 12 del torneo Brasil - Copa Brasil 2023, C. do Remo superó 2-0 este miércoles a Corinthians. Los goles para el local los anotaron Richard Franco (12' 1T) y Muriqui (15' 2T).

En el minuto 15 de la segunda etapa, Muriqui levantó el ánimo de C. do Remo y se llevó todos los aplausos. Después de recibir una asistencia de Lucas Mendes, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del partido fue Lucas Mendes. El defensor de Remo fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Richard Franco también jugó un buen partido. El volante de Remo metió 1 gol y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Un alto promedio de faltas, frenó constantemente el juego en la cancha. Hubo 3 amonestados: Carlos Miguel, Fágner y Fábio Santos.

El estratega de C. do Remo, Marcelo Ribeiro Cabo, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Vinícius en el arco; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra y Leonan en la línea defensiva; Matheus Galdezani, Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto y Pedro Vitor en el medio; y Muriqui en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Fernando Lázaro salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Cássio bajo los tres palos; Du Queiroz, Bruno Méndez, Gil y Fábio Santos en defensa; Maycon, Paulinho, Adson, Giuliano y Pedrinho Santos en la mitad de cancha; y Yuri Alberto en la delantera.

Ramon Abatti Abel fue designado como el árbitro principal del encuentro en Mangueirão.

C. do Remo dio el primer paso en la ida y buscará su pase a Octavos de Final de Brasil - Copa Brasil 2023. La revancha se jugará el próximo miércoles 26 de abril.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory