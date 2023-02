CA Patrocinense gana 1 a 0 en el estadio Pedro Alves do Nascimento

Los locales abren el marcador al minuto 67. El volante Léo Santos anota y Patrocinense se queda con la victoria parcial frente a Athletic Club.

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

CA Patrocinense no pudo ante Tombense en el Pedro Alves do Nascimento. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 4 a favor.

En la fecha pasada, Athletic Club finalizó con un empate 1-1 ante América-MG. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 2 empates. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

Vinícius Gomes do Amaral fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Pedro Alves do Nascimento.

Formación de CA Patrocinense hoy

El equipo dirigido por Antonio Guimarães plantea su juego con una formación 4-5-1 con Adilson Júnior en el arco; Gleisinho, Alanderson, Matheus Carioca y Rafael Furlan en defensa; Lucas Hulk, Gabriel Galhardo, Cristiano, Daniel Costa y Léo Santos en el medio; y Neto Costa en la delantera.

Formación de Athletic Club hoy

Por su parte, los conducidos por Roger Silva se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Júlio César bajo los tres palos; Rómulo, Danilo Cardoso, Edson Miranda, Alason Carioca en defensa; Diego Fumaça, Vini Locatelli, Welinton, Nathan y Antônio Falcão en la mitad de cancha; y Sassá en la delantera.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory