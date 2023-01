Vulvodinia: causas, síntomas y tratamiento

La vulvodinia es una molestia o un dolor crónico en la zona que rodea la abertura de la vagina (vulva) que no tiene una causa identificable y que dura tres meses como mínimo. El dolor, el ardor o la irritación relacionados con la vulvodinia pueden causar tanta molestia que sentarte durante períodos largos o tener sexo se vuelve impensable. El trastorno puede durar unos meses o años.

Si padeces de vulvodinia, no dejes que la ausencia de signos visibles o la vergüenza de hablar sobre los síntomas eviten que busques ayuda. Hay opciones de tratamiento disponibles para reducir las molestias. Además, es posible que el médico pueda determinar una causa para el dolor vulvar; por lo tanto, es importante que te examine.

Síntomas





El síntoma principal de la vulvodinia es dolor en la región genital, que puede tener las siguientes características:

ArdorInflamaciónEscozorPaspaduraRelaciones sexuales dolorosas (dispareunia)Sensación pulsátilPicazón

El dolor puede ser constante o esporádico. Podría aparecer únicamente cuando se toca (provoca) la zona sensible. Podrías sentir el dolor en toda la zona vulvar (generalizado), o este podría estar localizado en una determinada región, como la abertura de la vagina (vestíbulo).

El tejido vulvar podría verse ligeramente inflamado o hinchado. La mayoría de las veces, la vulva parece normal.

Una enfermedad similar, la vestibulodinia, provoca dolor solo cuando se aplica presión en la zona que rodea la entrada de la vagina.

Aunque las mujeres suelen no mencionar la vulvodinia a los médicos, se trata de una afección bastante frecuente.

Si sientes dolor en la región genital, habla con el médico o pídele que te derive a un ginecólogo. Es importante que el médico descarte otras causas de dolor vulvar que pueden tratarse con más facilidad, como infecciones bacterianas, candidosis, herpes, afecciones cutáneas precancerosas, síndrome genitourinario de la menopausia y problemas médicos, como la diabetes.

También es importante que no utilices reiteradamente tratamientos de venta libre para la candidosis vaginal sin consultar con el médico. Una vez que el médico haya evaluado los síntomas, puede recomendarte tratamientos o métodos para ayudarte a controlar el dolor.

When to see a doctor

Although women often don't mention vulvodynia to their doctors, the condition is fairly common.

If you have pain in your genital area, discuss it with your doctor or ask for a referral to a gynecologist. It's important to have your doctor rule out more easily treatable causes of vulvar pain — for instance, yeast or bacterial infections, herpes, precancerous skin conditions, genitourinary syndrome of menopause, and medical problems such as diabetes.

It's also important not to repeatedly use over-the-counter treatments for yeast infections without seeing your doctor. Once your doctor has evaluated your symptoms, he or she can recommend treatments or ways to help you manage your pain.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Shutterstock)

Diagnóstico





Antes de diagnosticar la vulvodinia, el médico te hará preguntas sobre tus antecedentes médicos, sexuales y quirúrgicos para comprender mejor la ubicación, la naturaleza y el grado de tus síntomas.

El médico también puede recomendarte que te realices estos exámenes:

Tratamiento

El médico realiza una inspección visual del exterior de los genitales y de la vagina para ver si hay signos de infección u otras causas de los síntomas. Incluso si no hay evidencia visual de infección, es posible que el médico tome una muestra de células de la vagina para determinar la existencia de infección, como una candidosis vaginal o una vaginosis bacteriana.El médico usa un hisopo humedecido para revisar suavemente las áreas de dolor específicas que están localizadas en la región vulvar.





Los tratamientos para la vulvodinia se centran en aliviar los síntomas. No hay un mismo tratamiento que funcione en todos los casos. En muchos casos, combinar tratamientos es lo que mejor funciona. Determinar cuáles son los tratamientos adecuados puede demorar, al igual que se manifieste el alivio después de comenzar.

Estas son algunas opciones de tratamiento:

Los esteroides, los antidepresivos tricíclicos o los anticonvulsivos pueden ayudar a disminuir el dolor crónico. Los antihistamínicos podrían reducir la picazón.Esta terapia puede ayudar a reducir el dolor al enseñarte cómo relajar los músculos pélvicos y controlar el modo en que el cuerpo responde a los síntomas.Los medicamentos, como el ungüento de lidocaína, pueden brindar un alivio temporal de los síntomas. El médico podría recomendarte que te apliques lidocaína 30 minutos antes de tener relaciones sexuales para reducir las molestias. Si usas un ungüento de lidocaína, tu pareja puede tener un entumecimiento temporal después del contacto sexual.Las mujeres que tienen un dolor persistente que no responde a otros tratamientos podrían beneficiarse de las inyecciones locales de bloqueo nervioso.Muchas mujeres con vulvodinia tienen tensión en los músculos del piso pélvico, que sostiene el útero, la vejiga y el intestino. Los ejercicios para relajarlos pueden ayudar a aliviar el dolor de la vulvodinia.En casos de vulvodinia localizada o vestibulodinia, la cirugía para extirpar el tejido y la piel afectados (vestibulectomía) alivia el dolor en algunas mujeres.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales