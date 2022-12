Presión arterial baja (hipotensión): causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Se considera baja a la presión arterial cuya lectura es inferior a 90 milímetros de mercurio (mm Hg) para el número superior (sistólica) o 60 mm Hg para el número inferior (diastólica).

Lo que se considera presión arterial baja para una persona puede estar bien para otra. La presión arterial baja puede no causar ningún síntoma evidente o puede causar mareos y desmayos. Algunas veces, la presión arterial baja puede poner en riesgo la vida.

Las causas de la presión arterial baja varían desde la deshidratación hasta afecciones médicas graves. Es importante averiguar qué es lo que causa la presión arterial baja para que pueda tratarse, de ser necesario.



Tipos

Síntomas

Entre los tipos de presión arterial baja, se incluyen lo siguientes:Se trata de un descenso abrupto de la presión arterial al ponerte de pie o después de acostarte Entre sus causas, se incluye la deshidratación, el reposo en cama durante un tiempo prolongado, el embarazo, determinadas afecciones médicas y algunos medicamentos Este tipo de presión arterial baja es común en los adultos mayoresEste descenso de la presión arterial se produce de 1 a 2 horas después de comer Es más probable que afecte a adultos mayores, especialmente a aquellos con presión arterial alta o enfermedades del sistema nervioso autónomo, como la enfermedad de Parkinson Comer porciones pequeñas de comidas bajas en carbohidratos, beber más agua y evitar el consumo de alcohol podría ayudar a reducir los síntomasConsiste en un descenso de la presión arterial que se produce después de permanecer de pie durante períodos prolongados Este tipo de presión arterial baja afecta principalmente a adultos jóvenes y niños Podría deberse a la falla en la comunicación entre el corazón y el cerebroEste trastorno poco frecuente, también denominado síndrome de Shy-Drager, afecta el sistema nervioso que controla las funciones involuntarias, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión Está relacionado con tener una presión arterial muy alta al estar acostado



Los síntomas de la presión arterial baja (hipotensión) pueden incluir lo siguiente:

Visión borrosa o cada vez menor

Mareos o aturdimiento

desmayos

Fatiga

Dificultad para concentrarse

Náuseas

Para algunas personas, la presión arterial baja puede ser un signo de una enfermedad subyacente, en especial cuando baja de repente o está acompañada de síntomas.

Una caída repentina de la presión arterial puede ser peligrosa. Un cambio de solo 20 mm Hg (por ejemplo, un descenso de 110 mm Hg a 90 mm Hg de presión sistólica) puede provocar mareos y desmayos. Las caídas grandes, como las que provocan sangrado incontrolado, infecciones graves o reacciones alérgicas, pueden poner en riesgo la vida.

La presión arterial extremadamente baja puede provocar una afección conocida como choque. Los síntomas del choque incluyen los siguientes:

Confusión, especialmente en las personas mayores

Piel fría y húmeda

Disminución de la coloración de la piel (palidez)

Respiración superficial y rápida

Pulso débil y acelerado



Cuándo debes consultar a un médico

Si tienes síntomas de presión arterial extremadamente baja (hipotensión) o choque, busca ayuda médica de emergencia.La mayoría de los proveedores de atención médica consideran que la presión arterial es demasiado baja solo si provoca síntomas. Los mareos o aturdimientos menores y esporádicos pueden deberse a muchas razones, como pasar mucho tiempo bajo el sol o en una bañera. Es importante acudir a un proveedor de atención médica para obtener un diagnóstico correcto.Si tienes lecturas de presión arterial que son constantemente bajas, pero te sientes bien, es probable que el proveedor de atención médica solo te controle durante los exámenes médicos de rutina. Puede ser útil llevar un registro de tus síntomas, cuándo ocurren y qué estás haciendo en ese momento.

Factores de riesgo



Cualquier persona puede tener presión arterial baja (hipotensión). Los factores de riesgo de hipotensión incluyen los siguientes:

Edad. La disminución de la presión arterial al ponerse de pie o después de comer se da, principalmente, en adultos mayores de 65 años. La hipotensión mediada por los nervios afecta principalmente a los niños y a los adultos jóvenes.

Medicamentos. Ciertos medicamentos, como algunos para la presión arterial, aumentan el riesgo de tener presión arterial baja.

Determinadas enfermedades. La enfermedad de Parkinson, la diabetes y algunas afecciones cardíacas pueden aumentar el riesgo de tener presión arterial baja.

Diagnóstico



Para diagnosticar presión arterial baja (hipotensión), el proveedor de atención médica hará un examen físico y te preguntará sobre tus antecedentes médicos. El examen incluye la medición de la presión arterial.



Pruebas

Tratamiento

Se pueden hacer otras pruebas para determinar la causa de la presión arterial baja.Los análisis de sangre pueden ayudar a diagnosticar un nivel bajo de glucosa en la sangre (hipoglucemia), un nivel alto de glucosa en la sangre (hiperglucemia o diabetes) o un recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), todo lo cual puede reducir la presión arterialEsta prueba rápida e indolora mide la actividad eléctrica del corazón Durante un electrocardiograma, los sensores (electrodos) se adhieren al pecho y a veces a los brazos o las piernas Los cables conectados a los sensores se conectan a una máquina que muestra o imprime los resultados Un electrocardiograma muestra lo rápido o lento que late el corazón Puede utilizarse para diagnosticar un ataque cardíaco actual o anteriorLa prueba de la mesa inclinada puede evaluar cómo reacciona el cuerpo ante los cambios de posición La prueba consiste en colocarse sobre una mesa que se inclina para elevar la parte superior del cuerpo, lo que simula el paso de posición horizontal a una posición de pie Hay correas que sujetan el cuerpo en su lugar Durante la prueba se controlan la frecuencia cardíaca y la presión arterial



La presión arterial baja (hipotensión) sin síntomas o con síntomas leves rara vez requiere tratamiento.

Si la presión arterial baja causa síntomas, el tratamiento dependerá de la causa. Por ejemplo, si la causa de la presión arterial baja es un medicamento, el proveedor de atención médica puede recomendar que se cambie o se deje de tomar el medicamento o que se reduzca la dosis. No cambies ni dejes de tomar el medicamento sin hablar primero con el proveedor de atención médica.

Si no está claro qué es lo que causa la presión arterial baja o no existe ningún tratamiento, el objetivo es aumentar la presión arterial y reducir los síntomas. Según la edad, la salud y el tipo de presión arterial baja, hay varias maneras de lograrlo:

Usa más sal. Los expertos suelen recomendar que se limite la sal (sodio) en la dieta, porque puede elevar la presión arterial, a veces de forma drástica Sin embargo, en el caso de la presión arterial baja, esto puede ser bueno No obstante, un exceso de sodio puede provocar insuficiencia cardíaca, sobre todo en los adultos mayores Por lo tanto, es importante consultar con un proveedor de atención médica antes de aumentar el consumo de sal

Bebe más agua. Los líquidos aumentan el volumen sanguíneo y ayudan a prevenir la deshidratación, lo que es importante para tratar la hipotensión

Usa medias de compresión. Estas medias elásticas, a las que también se las llama medias de soporte, normalmente se usan para aliviar el dolor y la hinchazón que causan las venas varicosas Estimulan el flujo sanguíneo desde las piernas hacia el corazón Algunas personas toleran mejor las fajas abdominales elásticas que las medias de compresión

Medicamentos. Hay muchos medicamentos disponibles para tratar la presión arterial baja que se produce al ponerse de pie (hipotensión ortostática) Por ejemplo, la fludrocortisona aumenta el volumen sanguíneo Se utiliza generalmente para tratar la hipotensión ortostática Si padeces hipotensión ortostática a largo plazo (crónica), es posible que se te recete midodrina (Orvaten) para elevar los niveles de presión arterial al estar de pie Este medicamento reduce la capacidad de expansión de los vasos sanguíneos, lo que eleva la presión arterial

Con información de Mayo Clinic

