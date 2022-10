El rey del cash y el Panini se disputan el primer lugar de los más vendidos en libros de Amazon México

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Ilustración: Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 13 de octubre en Amazon México.

1. El rey del cash. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano

Autor: Elena Chávez

Número de páginas: 288

«El rey del cash es una crónica nítida y sin concesiones a través de la cual se reconstruye la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano, indispensable para entender el ADN del mandatario, de la llamada 4T y Morena.» —Anabel Hernández «Este es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Mi propósito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene.» Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad. » Los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder o, mejor dicho, de la secta en el poder. Que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar.» —Elena Chávez

2. World Cup Qatar 2022. Album pasta blanda + 4 sobres de estampas

Autor: Fifa

Número de páginas: 80

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

3. World Cup Qatar 2022 Box 104 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada.El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar.Descubre y colecciona tu álbum.

4. World Cup Qatar 2022. Ecoblister 10 sobres de estampas.

Autor: Fifa

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

5. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

6. México en el precipicio

Autor: Macario Schettino

Número de páginas: 192

«¿Por qué llegamos a este precipicio?» parecen preguntarse los mexicanos ante el desastre. La respuesta de Macario Schettino se reduce a un nombre: Andrés Manuel López Obrador. El autoritarismo, los atavismos, las ocurrencias y el desprecio por instituciones que han sido creadas a lo largo de décadas, han llevado al país a una ruina no solo económica, sino moral. Schettino aporta datos acerca de la economía del país y de los proyectos alucinantes del presidente. Desde la perspectiva de un profesional de la economía y de la administración pública, vemos cómo las ideas y fantasías de López Obrador han conducido a México a varias tragedias innecesarias: covid-19, explosión en Tlahuelilpan, desabasto de medicamentos y, claro, la militarización del país. Un texto breve pero sustancioso para documentar el pesimismo y, a partir de ahí, planear la reconstrucción de un país ya irreconocible.

7. Fuego y Sangre: 300 Años Antes de Juego de Tronos. Historia de los Targaryen

Autor: George R Martin

Número de páginas: 880

"El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de ""Canción de hielo y fuego"", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en ""Canción de hielo y fuego"", la casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la Maldición de Valyria, se asentó en la isla de Rocadragón. Aquí tenemos el primero de los dos volúmenes en el que el autor de Juego de tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia: empezando por Aegon Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon con fiereza por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos. ¿Qué pasó realmente durante la Danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas, son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. Martin. Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la fascinante historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 85 láminas inéditas de Doug Wheatley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie.".

8. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

Número de páginas: 352

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja.Ahora, el popularísimo científico y autor de Desarrolla tu cerebro profundiza en todos aquellos temas que tanto nos cautivaron -física cuántica, neurociencia, biología y genética- para enseñarnos a reprogramar el cerebro y ampliar nuestro marco de realidad.El resultado es un método práctico de trasformación para crear prosperidad y riqueza, pero también un viaje prodigioso a un nuevo estado de conciencia.

9. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

10. World Cup Qatar 2022 Album pasta dura

Autor: Editorial Panini

Número de páginas: 0

¡El álbum oficial de Panini ha llegado! El evento más grande del fútbol está de regreso y con él, la colección más esperada. El álbum Panini es la guía que necesitas para estar pegado a la Copa del Mundo, podrás coleccionar los escudos, los equipos y a cada uno de los jugadores de las 32 selecciones participantes. Además, podrás ver estadísticas, calendario de juegos y mucho más de lo que te espera en Qatar. Descubre y colecciona tu álbum.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en México

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

